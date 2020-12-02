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Глава СВР назвал Менделеева одним из самых известных агентов российской разведки

14:12 02.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Глава СВР Сергей Нарышкин назвал химика Дмитрия Менделеева одним из самых известных агентов российской разведки.

По его словам, создатель периодической системы химических элементов добыл во Франции сведения о производстве бездымного пороха. Как передает РИА Новости, Нарышкин рассказал в интервью журналу «Историк», что разведывательной деятельностью также занимались географ и исследователь Пржевальский, писатель и дипломат Александр Грибоедов.  Эхо Москвы

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