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Умер экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен

09:00 03.12.2020 Источник: Газета.Ru

Во Франции скончался бывший президент страны Валери Жискар д'Эстен. Об этом сообщает Europe 1.

Политик умер на 95-м году жизни. Причиной смерти экс-главы государства стали осложнения, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2.

Ранее в сентябре 2020 года он был доставлен в парижскую клинику с инфекцией легких, однако у него не был диагностирован коронавирус. В середине ноября СМИ сообщали о его госпитализации в больницу города Тур.

Жискар д'Эстен занимал пост главы государства в период с 1974 — 1981 годы.  Газета.Ru

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