09:00 Источник: Газета.Ru

Во Франции скончался бывший президент страны Валери Жискар д'Эстен. Об этом сообщает Europe 1.

Политик умер на 95-м году жизни. Причиной смерти экс-главы государства стали осложнения, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2.

Ранее в сентябре 2020 года он был доставлен в парижскую клинику с инфекцией легких, однако у него не был диагностирован коронавирус. В середине ноября СМИ сообщали о его госпитализации в больницу города Тур.

Жискар д'Эстен занимал пост главы государства в период с 1974 — 1981 годы. Газета.Ru