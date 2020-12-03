Умер экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
09:00 03.12.2020 Источник: Газета.Ru
Во Франции скончался бывший президент страны Валери Жискар д'Эстен. Об этом сообщает Europe 1.
Политик умер на 95-м году жизни. Причиной смерти экс-главы государства стали осложнения, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2.
Ранее в сентябре 2020 года он был доставлен в парижскую клинику с инфекцией легких, однако у него не был диагностирован коронавирус. В середине ноября СМИ сообщали о его госпитализации в больницу города Тур.
Жискар д'Эстен занимал пост главы государства в период с 1974 — 1981 годы. Газета.Ru
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