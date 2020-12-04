Собянин: Наземное метро – это, прежде всего, новые станции в жилых районах
13:39 04.12.2020
Строительство наземного метро в Московском регионе будет продолжено. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ближайшие годы Москва вместе с РЖД и правительством Московской области планирует построить и открыть свыше 10 новых станций. Среди них «Петровско-Разумовская», «Щукинская», «Марьина Роща», «Печатники», «Аминьевская», «Минская», «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская» («Камушки»).
«Строительство новых станций наземного метро является приоритетом совместной транспортной программы РЖД, правительства Москвы и правительства Московской области. Многие из этих станций откроются уже в 2021-2022 годах и сделают город ближе, а дорогу - комфортнее для тысяч москвичей и жителей Подмосковья», - написал на своем сайте градоначальник. По его словам, если новая станция открывается в депрессивной промзоне, это дает толчок развитию такой территории и улучшает транспортную доступность района.
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