Дума приняла закон о локализации машин такси
15:12 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.
В первом чтении законопроект был принят в январе 2024 года. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Законопроектом предлагалось предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси.
Согласно принятому закону, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Однако с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.
Депутаты сделали исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах ДФО — до 1 марта 2030 года.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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