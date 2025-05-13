0
0
170
НОВОСТИ

Дума приняла закон о локализации машин такси

15:12 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.

В первом чтении законопроект был принят в январе 2024 года. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Законопроектом предлагалось предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси.

Согласно принятому закону, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Однако с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.

Депутаты сделали исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области и Сибирском федеральном округе не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах ДФО — до 1 марта 2030 года.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:27 13.05.2025
Акция «Есть такая профессия – родину защищать!» проходит в Москве
0
12
16:12 13.05.2025
Киев «как собак» ловит рекрутов, тогда как в ВС РФ сами идут добровольцы, указал Путин
0
62
16:00 13.05.2025
Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул, где 15 мая пройдут переговоры по Украине — Reuters
0
100
15:32 13.05.2025
Окружение Зеленского хочет обменять вывезенных курян на террористов «Азова»* — СВР
0
148
15:00 13.05.2025
Премьер Индии сфотографировался на фоне ЗРК С-400 на военной базе у границы с Пакистаном
0
187
14:32 13.05.2025
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 375 военных и четыре танка
0
221
14:12 13.05.2025
Путин поручил отчислять 10% от проката зарубежной анимации на финансирование российской
0
234
14:00 13.05.2025
Пересмотр военной доктрины НАТО говорит о подготовке к будущей войне — Картаполов
0
291
13:32 13.05.2025
Путин поручил создать в Москве театр патриотической драматургии
0
269
13:20 13.05.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР
0
260

Возврат к списку