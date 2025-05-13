Киев «как собак» ловит рекрутов, тогда как в ВС РФ сами идут добровольцы, указал Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим проводит принудительную мобилизацию и «как собак» отлавливает людей на улицах. В российскую же армию с охотой идут добровольцы, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

«Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас — ребята идут сами», — указал глава государства на встрече с руководством «Деловой России».