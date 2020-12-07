В российской пресноводной рыбе обнаружили больше микропластика, чем в зарубежной - исследование

11:20 Источник: Интерфакс

Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) впервые в России исследовали кишечный тракт партии пресноводной рыбы на предмет загрязнения микропластиком, сообщает пресс-служба вуза в понедельник.

"В рамках проекта по изучению загрязненности Оби и ее притоков микропластиком проведен анализ на содержание микропластика в партии рыбы, выловленной из Томи в черте Томска. В каждой особи оказались сотни микрочастиц синтетических материалов. Это значительно больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, таких, как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган, обследованных ранее зарубежными учеными", - сказала заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк.

По ее словам, в мире проведено довольно много исследований морской ихтиофауны, но на пресноводных рыб в контексте загрязнения микропластиком обращают гораздо меньше внимания.