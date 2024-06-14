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Годовая инфляция в РФ в мае ускорилась до 8,3%

20:40 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в мае 2024 года ускорилась до 8,3% против 7,84% в апреле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,74%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в мае подорожали на 0,41% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении подорожание составило 9,11%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,46% в месячном выражении и на 7,14% по сравнению с маем 2023 года. Стоимость услуг поднялась на 1,53% к апрелю 2024 года и на 8,55% в годовом выражении.

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