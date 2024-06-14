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РФ выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха

21:20 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года. Соответствующий документ опубликован.

Это ответная мера, принятая Москвой. Протокол касается долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). В рамках ЕМЕП было создано три международных научных центра, один из них — в Москве. Финансирование центра велось из взносов участников конвенции в соответствии с обязательствами по протоколу.

На 43-й сессии Исполнительного органа конвенции (декабрь 2023 года) по инициативе Украины и при поддержке всех европейских делегаций стороны соглашения приняли решение о прекращении работы центра в Москве и перемещении его в Любляну (Словения). Выход России из протокола освобождает ее от обязательств по наполнению бюджета ЕМЕП, то есть от уплаты взноса. При этом Россия остается стороной конвенции.

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