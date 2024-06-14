Зеленский назвал мирное предложение России ультиматумом

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение России. По словам президента Украины, принятие инициативы Москвы означает уступки территорий.

«Эти заявления — ультиматум. В них нет ничего другого, кроме ультиматумов, которые были и раньше», — сказал Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

Он выразил мнение, что предложение приравнивается к замораживанию конфликта, но «такого сценария не будет».

Сегодня Владимир Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной. Для этого ВСУ должны покинуть территории новых регионов России, а Киев дать обязательство не вступать в НАТО. При этом у Украины должен быть нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус, а западные санкции против Москвы полностью отменены. "Говорит Москва"