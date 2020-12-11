Биологи открыли пять генов, связанных с высокими рисками летального исхода от коронавируса

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские молекулярные биологи изучили геномы свыше двух тысяч людей с крайне тяжелыми формами COVID-19 и выделили пять генов (IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 и CCR2), мутации в которых определяют тяжесть развития болезни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Эдинбургского университета.

"Результаты нашего исследования станут дорожной картой, которая поможет нам разобраться в нарушениях в работе сигналов иммунной системы, порождаемых COVID-19, и подобрать правильные лекарства для их борьбы с ними. В силу ограниченности ресурсов мы можем проверить работу лишь небольшой части подобных средств, и поэтому правильный выбор поможет нам спасти тысячи жизней", - заявил Кеннет Бэйли, биолог из Эдинбургского университета, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние полгода ученые выделили несколько факторов риска, связанных с повышенной вероятностью заражения коронавирусом нового типа и гибели пациентов. В частности, его очень тяжело переносят носители старческих или врожденных болезней сердца и сосудов, пожилые люди, диабетики, люди с лишним весом, а также носители второй группы крови и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера.

Помимо этого, ученым удалось выделить несколько вариаций в ДНК, повышающих вероятность развития самых тяжелых форм COVID-19 и смерти от коронавирусной инфекции в 2-3 раза. Как впоследствии выяснили палеогенетики, одна из них, связанная с геном SLC6A20 и соседними участками третьей хромосомы человека, была предположительно унаследована нашими предками от неандертальцев.

Бэйли и его коллеги раскрыли потенциальный механизм развития самых серьезных осложнений у многих пациентов с COVID-19, а также открыли пять генов, сильно влияющих на вероятность их развития, организовав своеобразную генетическую "перепись" среди тех британцев, которые пережили самые тяжелые формы коронавирусной инфекции или не справились с ней.