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НОВОСТИ

В Петербурге пьяный водитель, уходивший от погони, протаранил 6 машин

13:00 14.12.2020

В Санкт-Петербурге правоохранители с погоней задержали пьяного водителя, который разбил несколько припаркованных машин. Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент произошел в ночь на 14 декабря на Дунайском проспекте.

Сотрудники ДПС попытались остановить "ниссан", водитель которого не отреагировал на требования полиции и стал скрываться. Дорожные инспекторы начали преследование. Уходя от погони, нарушитель несколько раз пролетел на красный свет.

Проехав несколько десятков домов и оказавшись во Фрунзенском районе, водитель иномарки не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных автомобилей, после чего бросил машину и попытался скрыться во дворе дома, но был оперативно задержан.

Нарушителем оказался 21-летний парень.  ren.tv

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