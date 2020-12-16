"Охотный ряд" могут оштрафовать за нарушение антиковидных мер на 1 млн рублей
17:57 16.12.2020
Расположенный в центре Москвы торговый центр «Охотный ряд» может быть оштрафован на 1 млн руб. или закрыт на 90 суток в связи с выявленными нарушениями мер профилактики COVID-19. По словам главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслана Блинова, сотрудники структуры и полицейские провели рейд в «Охотном ряду» и не остались довольны увиденным.
«Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ «Охотный ряд» приглашена в инспекцию для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ», - заявил инстепктор.
По его словам, за подобные нарушения полагается штраф до 300 тыс. руб, а если в результате нарушений будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 млн руб., или приостановка деятельности на 90 дней.
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