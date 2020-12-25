Лауреатом главной российской премии по политологии стала Елена Шестопал
14:21 25.12.2020 Источник: НГ-Online
|
Фото с официального сайта
МГУ им. М.В. Ломоносова
«Премия имени Евгения Максимовича Примакова вручается за выдающиеся заслуги и достижения в политических науках, - рассказал «НГ» сопредседатель РОП декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Андрей Шутов. – Эта премия учреждена Российским обществом политологов в 2015 году, она признана в научном, профессиональном сообществе. Безусловно, ею награждаются лучшие из лучших».
По словам профессора кафедры социологии Волгоградского госуниверситета (ВолГУ), эксперта РОП Александра Стризое, «Елена Борисовна Шестопал принадлежит к той редкой категории российских обществоведов, которые одинаково успешны во всех ипостасях»: «Во-первых, профессор Шестопал создала прекрасную научную школу, которая известна и признана как в России, так и за рубежом. Во-вторых, Елена Борисовна не почивает на лаврах, а активно работает как ученый-исследователь. У нее уникальный дар – излагать сложные проблемы просто и ясно, избегая при этом вульгаризации и популизма. Наконец, в-третьих, Елена Шестопал – успешный организатор, она создала высокопрофессиональный коллектив кафедры, который выпускает очень современные и востребованные книги, учебники, среди которых, в частности, следует назвать учебники по политической психологии, написанные самой Еленой Борисовной, а также замечательный курс политической социологии, подготовленный всем коллективом кафедры».
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 22:35 25.12.2020
- РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
- 22:00 25.12.2020
- Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
- 21:45 25.12.2020
- Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
- 21:35 25.12.2020
- После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
- 21:05 25.12.2020
- С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
- 20:24 25.12.2020
- В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
- 20:10 25.12.2020
- Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
- 17:48 25.12.2020
- Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
- 17:15 25.12.2020
- В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
- 17:10 25.12.2020
- СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать