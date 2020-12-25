Лауреатом главной российской премии по политологии стала Елена Шестопал

14:21 Источник: НГ-Online

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МГУ им. М.В. Ломоносова

Премия имени Е.М. Примакова «За вклад в развитие отечественной политической науки» – высшая профессиональная награда российского политологического сообщества – по итогам 2020 года будет вручена завкафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессору Елене Борисовне Шестопал. Соответствующее решение было единогласно принято на недавно состоявшемся четвертом съезде Российского общества политологов (РОП), в котором приняли участие более 300 делегатов из Москвы, регионов РФ и зарубежья.

«Премия имени Евгения Максимовича Примакова вручается за выдающиеся заслуги и достижения в политических науках, - рассказал «НГ» сопредседатель РОП декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Андрей Шутов. – Эта премия учреждена Российским обществом политологов в 2015 году, она признана в научном, профессиональном сообществе. Безусловно, ею награждаются лучшие из лучших».

По словам профессора кафедры социологии Волгоградского госуниверситета (ВолГУ), эксперта РОП Александра Стризое, «Елена Борисовна Шестопал принадлежит к той редкой категории российских обществоведов, которые одинаково успешны во всех ипостасях»: «Во-первых, профессор Шестопал создала прекрасную научную школу, которая известна и признана как в России, так и за рубежом. Во-вторых, Елена Борисовна не почивает на лаврах, а активно работает как ученый-исследователь. У нее уникальный дар – излагать сложные проблемы просто и ясно, избегая при этом вульгаризации и популизма. Наконец, в-третьих, Елена Шестопал – успешный организатор, она создала высокопрофессиональный коллектив кафедры, который выпускает очень современные и востребованные книги, учебники, среди которых, в частности, следует назвать учебники по политической психологии, написанные самой Еленой Борисовной, а также замечательный курс политической социологии, подготовленный всем коллективом кафедры».

Андрей Серенко