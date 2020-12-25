Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
22:00 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал введение ковид-паспортов правильным решением.
"Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".
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