Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал введение ковид-паспортов правильным решением.

"Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".