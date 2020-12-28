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НОВОСТИ

На блокчейн-платформе Сбера проведена первая в российской зеленой энергетике сделка

11:54 28.12.2020

Впервые в России на облачной блокчейн-платформе Сбера для сертификатов возобновляемой энергии (Renewable Energy Certificates) была реализована сделка в сфере зеленой энергетики. Ее участники - «Солар Системс» и «КуйбышевАзот», являющиеся ключевыми партнерами банка. Предполагаемый объем сделки - 4 998 сертификатов по 1 МВт·ч каждый.

 Новый рынок зеленых технологий только начал развитие в РФ и решение, разработанное "Лабораторией блокчейн" Сбера, окажется удобной площадкой для его участников. «Зеленый» сертификат подтверждает происхождение энергии из возобновляемых источников. Сбытовые компании смогут покупать и погашать такие сертификаты, чтобы выполнить требования ключевых международных стандартов устойчивости. «Сложно переоценить значение подписанного сегодня соглашения, - считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Важно, что теперь мы можем видеть, с помощью какой энергии выпускается продукция. И продукция, которая выпускается с использованием зелёной энергии, будет иметь свой сертификат. Это первая в России подобная блокчейн-платформа, но она вобрала в себя лучшие практики, которые существуют в Европе и в мире. Сегодняшняя сделка — это большой шаг в будущее, и я благодарю наших уважаемых клиентов и партнёров, что мы делаем этот шаг вместе».

«КуйбышевАзот» последовательно придерживается принципов устойчивого развития и сокращения воздействия на окружающую среду. - говорит гендиректор «КуйбышевАзота» Александр Герасименко. - Особое внимание мы уделяем снижению выбросов, в том числе парниковых газов, как прямых, так и косвенных, возникающих при производстве электроэнергии у наших поставщиков. Использование зеленой энергии из возобновляемых источников соответствует глобальным принципам ООН в борьбе с изменением климата и защите окружающей среды».

 «Мы много занимаемся не только производством зеленой электроэнергии, но и её продвижением и популяризацией, и Сбербанк нас системно поддерживает в этом, констатирует председатель совета директоров«Солар Системс» Михаил Лисянский. - Сегодняшнее подписание — это знаковое событие, доказывающее наличие в России пула компаний, приверженных принципам устойчивого развития, уделяющих особое внимание сокращению уровня выбросов парниковых газов, а также востребованность сертификатов на зеленую энергию. Символично, что первый обмен сертификатами происходит внутри одного субъекта Российской Федерации — Самарской области».

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