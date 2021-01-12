Индекс Мосбиржи поднялся выше 3520 пунктов, обновив исторический максимум
12:05 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов вырос на 1,1% и превысил отметку в 3520 пунктов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:30 мск.
В свою очередь, индекс РТС увеличился на 2,01% и достиг 1496,04 пункта.
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