Индекс Мосбиржи поднялся выше 3520 пунктов, обновив исторический максимум

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов вырос на 1,1% и превысил отметку в 3520 пунктов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:30 мск.

В свою очередь, индекс РТС увеличился на 2,01% и достиг 1496,04 пункта.