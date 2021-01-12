"Добро пожаловать в Brexit" - у британских водителей на таможне отобрали бутерброды
12:20 12.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
У британских водителей на таможне отобрали бутерброды из-за Brexit. Им запретили ввозить в Нидерланды продукты даже для личного пользования, сообщает The Guardian.
Издание опубликовало сюжет нидерландского ТВ, который демонстрирует процесс конфискации бутербродов. Служащие таможни пояснили дальнобойщикам, что отныне им запрещено ввозить из Соединённого Королевства «мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».
«Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль», — заявил представитель нидерландской службы.
Новое соглашение о торговле и сотрудничестве между странами ЕС и Великобританией вступило в силу 31 декабря, уточняет РИА Новости. Говорит Москва
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