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НОВОСТИ

Из-за коронавируса приостановлено оформление электронных виз РФ для иностранцев

15:32 12.01.2021 Источник: Интерфакс

Оформление электронных виз для иностранных граждан, которое должно было начаться 1 января 2021 года, приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщает во вторник консульский департамент МИД РФ.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Согласно закону, виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет рабочих дня, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно. Правительство определило перечень аэропортов, через которые можно въезжать в РФ по электронной визе.

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