Госдеп предупредил европейские компании о возможном расширении санкций из-за «Северного потока-2»

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Госдепартамент США уведомил европейские компании о возможности очередного расширения санкций за содействие проекту «Северный поток-2», сообщило Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно»,— сказал собеседник агентства.

Ранее Госдеп сообщил, что продолжит вводить санкции против «Северного потока-2» до остановки проекта. Коммерсантъ