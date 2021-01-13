Youtube временно заморозил аккаунт Трампа, лишив возможности загружать видео - портал
11:00 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация видеохостинга YouTube во вторник удалила последнее видео и приостановила на семь дней возможность публиковать видеоролики и вести трансляции с официальной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на заявление хостинга сообщил портал "Аксиос".
"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию, - цитирует портал заявление Youtube. - В результате, в соответствии с нашей давней системой предупреждений, канал теперь не может загружать новые видео или [вести] прямые трансляции в течение как минимум семи дней, которые могут быть продлены".
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