Два новых штамма коронавируса обнаружены в Огайо (США)

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые в американском штате Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в отчете медицинского центра Университета штата Огайо.

По его данным, один из них аналогичен так называемой британской разновидности вируса. Как отмечают ученые, наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Как указали исследователи, первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя судить о том, насколько он распространен. Вторая же разновидность с тремя мутациями в наблюдаемый трехнедельный период конца декабря 2020 года - начала января 2021 года превалировала в городе Колумбус, в котором и была обнаружена. По мнению ученых, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.