В России планируют усилить контроль за сдачей квартир
09:20 14.01.2021 Источник: Известия
Сегодня до 90% сегмента находится в тени — мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья. Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов, пояснили в «Дом.РФ». Для этого планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья — эти данные будут передаваться в налоговые органы.
Но вывод из серой зоны съемных «квадратов» может привести к росту их стоимости на 13%, предупреждают эксперты.
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