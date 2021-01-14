0
0
71
НОВОСТИ

Amnesty International заявила о применении Азербайджаном и Арменией кассетных бомб в Нагорном Карабахе - СМИ

14:00 14.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила применение Азербайджаном и Арменией кассетных бомб в Нагорном Карабахе. В опубликованном сегодня докладе говорится, что из-за этого погибли десятки мирных жителей. Правозащитники приводят документальные свидетельства.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 14.01.2021
Россия заняла четвертое место по продажам легковых машин и LCV в Европе в 2020 году
0
32
14:12 14.01.2021
Два биатлониста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус
0
81
13:32 14.01.2021
Перестройка мирового энергобаланса является ключевым вызовом для экономики РФ - Мишустин
0
168
13:20 14.01.2021
Иностранцам, имеющим семью в РФ, могут смягчить правила отказа во въезде в страну
0
166
13:05 14.01.2021
Кабмин ожидает, что уровень инфляции вернется в прежние границы до конца года - Мишустин
0
149
13:00 14.01.2021
Полиция и Росгвардия пресекли беспорядки в центре содержания иностранцев в Екатеринбурге
0
178
12:50 14.01.2021
Обновленная станция МЦД-1 Баковка улучшит транспортную доступность для более 22 тысяч жителей Одинцова
0
188
12:32 14.01.2021
Археологи обнаружили в Индонезии древнейшее наскальное изображение, ему более 45,5 тыс. лет
0
229
12:20 14.01.2021
Коэффициент распространения ковида в РФ превысил 1 впервые с конца декабря - ТАСС
0
353
12:05 14.01.2021
Credit Suisse в 2021 году ожидает укрепления рубля до 65-70 руб. за доллар
0
218

Возврат к списку