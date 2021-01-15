Санкции США за распространение вооружений вводятся против трех организаций Ирана - Госдеп
20:10 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня мы вводим санкции в отношении Организации морской промышленности, Организации аэрокосмической промышленности и Организации авиационной промышленности Ирана за участие в деятельности, которая вносит существенный вклад в поставки, продажу, передачу, напрямую или косвенно, из Ирана или в Иран, для использования Ираном или в его интересах вооружений или соответствующих материалов, включая запасные части, - отмечается в тексте. - Каждая из этих организаций производит летальное военное оборудование для иранских военных, включая Корпус стражей исламской революции".
По утверждению Вашингтона, данная военная техника включает боевые катера, ракеты и боевые беспилотники. Помпео напомнил, что эти организации и ранее попадали под рестрикции США в рамках борьбы с распространением оружия массового уничтожения.
"Распространение обычных вооружений представляет постоянную угрозу региональной и международной безопасности, о чем свидетельствует продолжающаяся военная поддержка Ираном и подтвержденные поставки оружия, подпитывающие конфликты в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене и других странах", - утверждал госсекретарь. Помпео призвал все страны "запретить продажу, поставку или передачу вооружений и связанных с ним материалов в Иран или из него" и пообещал, что США "продолжат работать с международными партнерами по оказанию давления" на иранские власти.
Эмбарго ООН на поставки в Иран, а также экспорт из этой страны обычных вооружений истекли 18 октября 2020 года. В этот день исполнилось ровно пять лет с момента вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и принятой в его поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которыми был установлен соответствующий срок ограничений.
Против отмены оружейного эмбарго в отношении Ирана в течение последних нескольких месяцев выступали США. 21 сентября 2020 года Вашингтон ввел собственные санкции за продажу Тегерану оружия. Американский лидер Дональд Трамп подписал указ об ограничительных мерах в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану "ядерных технологий, технологий [производства] баллистических ракет и обычных вооружений".
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