Навальный арестован на срок до 15 февраля - адвокат

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Химкинский суд оставил блогера Алексея Навального под стражей на 30 суток, до 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.

"Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля", - сказала адвокат. Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.

Как сообщили ранее в пресс-службе управления ФСИН по Москве, 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Во ФСИН подчеркнули, что до решения суда он будет находиться под стражей. 29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в 5 лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.