Трамп намерен провести свою последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена - СМИ

22:40 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп намерен провести свою последнюю, прощальную, церемонию на этом посту в среду утром - за несколько часов до инаугурации его преемника Джо Байдена, сообщает в понедельник The Hill.

Ожидается, что утром 20 января Трамп отбудет из Вашингтона и отправится на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Начало церемонии запланировано на 08:00 по местному времени, за четыре часа до того, как начнется инаугурация Байдена. Гостей церемонии попросили прибыть на нее за 45 минут до начала. По некоторым данным, в ходе церемонии дадут оружейный салют.

Затем Трамп в последний раз воспользуется бортом номер один и отправится на нем во Флориду - в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

Приглашения посетить церемонию на военной базе были разосланы сотрудникам администрации Трампа и его сторонникам. Приглашенные обязаны прийти в масках, чтобы защититься от коронавируса COVID-19, и могут взять с собой до пяти человек.

Представитель Белого дома отказался комментировать изданию информацию относительно планов Трампа в последние дни на посту. По некоторым данным, какое-то время после 20 января Трамп проведет во Флориде, где будет планировать свои дальнейшие шаги.