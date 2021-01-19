11:05 Источник: Эхо Москвы

Гидрометцентр предупреждает об аномальном потеплении в европейской части России на этой неделе. Резкое повышение температуры на 12-13 градусов ожидается в четверг.

Такая погода продержится как минимум до субботы — прогнозируют метеорологи. Эхо Москвы