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Гидрометцентр предупреждает об аномальном потеплении в европейской части России

11:05 19.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Гидрометцентр предупреждает об аномальном потеплении в европейской части России на этой неделе. Резкое повышение температуры на 12-13 градусов ожидается в четверг.

Такая погода продержится как минимум до субботы — прогнозируют метеорологи.  Эхо Москвы

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