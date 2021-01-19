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Правительство планирует повысить утилизационный сбор на легковые автомобили в РФ на 25%

22:00 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство планирует повысить ставки утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики в РФ на 25%. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса, - отмечается в пояснительной записке. - Дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику".

Так, базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, тяжелых грузовиков и прицепов - со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей. При этом конкретные сроки повышения утильсбора в документе не указываются.

"Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4500 руб. в отношении новых автомобилей и не более 6500 руб. в отношении автомобилей, бывших в употреблении", - уточняется в пояснительной записке.

В последний раз ставки утилизационного сбора индексировались 1 января 2020 года. Для машин с объемом двигателя до 1 л они выросли на 46,1%, с объемом двигателя от 1 до 2 л - на 112,4%, с двигателем от 3,5 л - на 145%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.

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