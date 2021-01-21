В Госдуму внесли проект, обязывающий СМИ упоминать о запрете террористических организаций

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно закону "О СМИ", сейчас такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях. Документом, который имеется в распоряжении ТАСС, предлагается запретить СМИ распространять информацию о террористических организациях, включая иностранные и международные, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена.

"На наш взгляд, имеется очевидный законодательный пробел, поскольку степень социальной опасности от деятельности экстремистских и террористических организаций является очень высокой и соразмерной между собой", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Кроме того, парламентарии внесли корреспондирующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций предлагается штрафовать граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.