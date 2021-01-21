Росстат зафиксировал за прошедшею неделю рост цен на бензин

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 января выросли на 10 коп. и составили 46,22 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 коп. - до 43,56 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 9 коп. - до 47,33 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 11 коп. и составила 54,01 руб. за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 5 коп. - до 48,89 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 59 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Кызыле - на 2,9%, Магадане - на 1,2% и Красноярске - на 1%. Снижение цен наблюдалось в Краснодаре - на 0,2%.

В Москве за отчетный период цены на бензин выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.