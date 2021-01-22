Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
11:32 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", беспилотные летательные комплексы "Орлан-10Е", а также радиолокационные станции.
Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находящегося с официальным визитом в Мьянме, и главнокомандующего вооруженными силами республики старшего генерала Мин Аунг Хлайна. От российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
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