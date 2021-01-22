Путин внес в Думу проект, снимающий возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих
15:12 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", - говорится в тексте.
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