Суд города Веймар назвал карантинные меры "катастрофически ошибочным решением"
22:45 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в немецком городе Веймар (федеральная земля Тюрингия), принимая решение по мужчине, нарушившему, по мнению властей, коронавирусные ограничения, оправдал его, охарактеризовал карантинные меры в целом как "катастрофичное ошибочное решение" и признал их противоречащими Конституции ФРГ. Об этом сообщило в пятницу издание "Фокус-онлайн".
Тем самым все меры правительства ФРГ и властей германских регионов, а также прежний курс по борьбе с пандемией по сути поставлены под вопрос, отмечает издание. Решение веймарского суда идет вразрез с господствующим в ФРГ мнением ученых и политиков относительно путей недопущения распространения коронавируса.
НОВОСТИ
- 23:02 22.01.2021
- «Золотого орла» за лучший фильм получил «Блокадный дневник»
- 21:41 22.01.2021
- В Генпрокуратуре заявили о недопустимости призывов к участию в акциях 23 января
- 21:38 22.01.2021
- ВОЗ пока не получила дополнительную информацию по вакцине "Спутник V" - Симао
- 20:40 22.01.2021
- Тихановская пока не собирается по примеру Навального возвращаться на родину
- 20:24 22.01.2021
- Британский штамм COVID-19 может быть более смертельным - Джонсон
- 19:25 22.01.2021
- В израильском ультраортодоксальном городе едва не линчевали полицейских
- 19:03 22.01.2021
- Генерал Ллойд Остин возглавит Пентагон в администрации Байдена
- 19:00 22.01.2021
- Казначейство проверит контракт на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара"
- 18:40 22.01.2021
- СК возбудил дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января
- 18:30 22.01.2021
- Назначена дата рассмотрения в суде по существу дела Майкла Калви
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать