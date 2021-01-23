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Суд города Веймар назвал карантинные меры "катастрофически ошибочным решением"

22:45 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в немецком городе Веймар (федеральная земля Тюрингия), принимая решение по мужчине, нарушившему, по мнению властей, коронавирусные ограничения, оправдал его, охарактеризовал карантинные меры в целом как "катастрофичное ошибочное решение" и признал их противоречащими Конституции ФРГ. Об этом сообщило в пятницу издание "Фокус-онлайн".

Тем самым все меры правительства ФРГ и властей германских регионов, а также прежний курс по борьбе с пандемией по сути поставлены под вопрос, отмечает издание. Решение веймарского суда идет вразрез с господствующим в ФРГ мнением ученых и политиков относительно путей недопущения распространения коронавируса.

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