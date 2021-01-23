За отказ от госпитализации с коронавирусом в Японии хотят ввести уголовную ответственность
09:20 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что поправки, в частности, предусматривают крупные штрафы для ресторанов, отказывающихся сокращать рабочие часы и уголовную ответственность для граждан, отказывающихся от госпитализации после того, как у них обнаружили коронавирус. Пакет поправок уже был передан в парламент для рассмотрения.
Подчеркивается, что оппозиционные партии выступают резко против введения уголовной ответственности для нарушителей. Ожидается, что в ходе прений в парламенте в поправки будут внесены изменения, в части предполагаемых наказаний.
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