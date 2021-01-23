В Москве участники акции начали выходить на проезжую часть

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники несанкционированной акции в центре Москвы начали выходить на проезжую часть, сообщается в субботу в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры.



"ЦОДД: участники несанкционированных мероприятий начали выходить на проезжую часть. Убедительно просим не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб", - говорится в сообщении.



Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", пробки в Москве сейчас составляют 4 балла. Движение затруднено по Тверской улице, Страстном бульваре, в Большом Путинковском переулке.



