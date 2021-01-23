В Москве участники акции начали выходить на проезжую часть
15:00 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"ЦОДД: участники несанкционированных мероприятий начали выходить на проезжую часть. Убедительно просим не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб", - говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", пробки в Москве сейчас составляют 4 балла. Движение затруднено по Тверской улице, Страстном бульваре, в Большом Путинковском переулке.
НОВОСТИ
- 15:10 23.01.2021
- Почти 90% сообщений с призывами участвовать в незаконных акциях удалены из соц. сетей
- 14:20 23.01.2021
- Несколько десятков участников несанкционированных акций задержаны в городах Сибири
- 13:30 23.01.2021
- В Москве начали задерживать участников несанкционированной акции
- 13:25 23.01.2021
- Факты провокаций или неподчинения полиции на акциях 23 января будут расследованы - МВД
- 13:20 23.01.2021
- Голикова считает, что российские вакцины справятся со всеми выделенными штаммами коронавируса
- 13:10 23.01.2021
- Для сдерживания цен на муку и хлеб кабмин РФ одобрил выделение 4,5 млрд рублей
- 12:51 23.01.2021
- Командующий Силами обороны Эстонии рассказал, что нужно стране, чтобы противостоять России
- 12:20 23.01.2021
- По факту призывов к массовым беспорядкам в Новосибирской области возбуждено дело
- 12:10 23.01.2021
- На Пушкинской площади Москвы усилены меры безопасности
- 11:40 23.01.2021
- В России коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,93
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать