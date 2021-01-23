За участие в несанкционированной акции в Москве задержаны более 600 человек - ОНК
20:10 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек", - сказал он. По словам Мельникова, все они доставлены в разные отделы полиции по городу.
По данным ГУ МВД по Москве, в субботу в несогласованной акции на Пушкинской площади приняли участие около 4 тыс. человек.
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