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За участие в несанкционированной акции в Москве задержаны более 600 человек - ОНК

20:10 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 600 человек задержаны за участие в несогласованной акции в центре Москвы в субботу. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"На данный момент, по неподтвержденным данным, в Москве задержаны более 600 человек", - сказал он. По словам Мельникова, все они доставлены в разные отделы полиции по городу.

По данным ГУ МВД по Москве, в субботу в несогласованной акции на Пушкинской площади приняли участие около 4 тыс. человек.

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