Полиция извинилась перед женщиной, пострадавшей во время несогласованной акции 23 января в Петербурге
15:45 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские принесли извинения женщине, которая пострадала во время несогласованной акции 23 января в Петербурге. Сейчас она находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда была госпитализирована накануне.
"Накануне начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России полковник полиции Сергей Музыка посетил 54-летнюю жительницу Луги (райцентр Ленинградской области в 140 км от Петербурга - прим. ТАСС), получившую травму в результате инцидента на площади Восстания во время пресечения нарушений общественного порядка. От имени ГУ МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По словам собеседника агентства, Музыка пообещал тщательно со всей объективностью разобраться в данной ситуации и при необходимости оказать посильную помощь пострадавшей. По факту инцидента ГУ МВД России проводит проверку.
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