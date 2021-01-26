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За незаконное хранение секретных данных АНБ американка получила 11 лет тюрьмы

08:10 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американка, признавшая себя виновной в незаконном хранении секретных разведданных Агентства национальной безопасности (АНБ) США, приговорена к более чем 11 годам тюремного заключения. Об этом сообщило в понедельник Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Согласно информации американских властей, 47-летняя Элизабет Ширли была приговорена к 97 месяцам заключения по обвинению в "преднамеренном хранении информации, касающейся национальной обороны", а также 36 месяцам за "международное хищение детей одним из родителей". По обоим пунктам обвинения женщина признала себя виновной в июле прошлого года.

Американские власти отмечают, что Ширли, проходя военную службу в ВВС США, впервые получила доступ к секретным данным в 1994 году. Перейдя на службу в запасе в ВВС, а затем в ВМС США, она также неоднократно получала доступ к такого рода документам, в том числе работая в сотрудничестве с АНБ.

В июле 2019 года Ширли вместе с шестилетней дочерью уехала в Мексику, откуда намеревалась переселиться "в страну, из которой она не будет экстрадирована в Соединенные Штаты". При себе женщина в нарушение законодательства имела документ, помеченный грифом "совершенно секретно" и содержащий информацию, касающуюся национальной безопасности США. Власти США утверждают, что американка якобы намеревалась передать секретные сведения представителю российских властей. В августе того же года Ширли и ее дочь были задержаны в отеле в Мехико по запросу американских властей.

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