Китай обошел США по привлечению иностранных инвестиций - WSJ

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китай обогнал США по привлечению иностранных инвестиций. В 2020 году прямые вложения иностранных компаний в экономику КНР выросли на 4% и достигли 163 млрд долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт Конференции ООН по торговле и развитию.

При этом инвестиции в американскую экономику снизились на 49% — до 134 млрд долларов.

Кроме того, как пишет газета, некоторые крупные компании расширили своё присутствие в Китае, например, бренд спортивной одежды Adidas и американский производитель электронных систем управления Honeywell International. Говорит Москва