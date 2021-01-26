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Китай обошел США по привлечению иностранных инвестиций - WSJ

09:05 26.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китай обогнал США по привлечению иностранных инвестиций. В 2020 году прямые вложения иностранных компаний в экономику КНР выросли на 4% и достигли 163 млрд долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчёт Конференции ООН по торговле и развитию.

При этом инвестиции в американскую экономику снизились на 49% — до 134 млрд долларов.

Кроме того, как пишет газета, некоторые крупные компании расширили своё присутствие в Китае, например, бренд спортивной одежды Adidas и американский производитель электронных систем управления Honeywell International.  Говорит Москва

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