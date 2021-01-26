Украинская разведка в отчете обозначила Россию главным источником угрозы нацбезопасности

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки Украины опубликовала информационный бюллетень "Белая книга", в котором дана оценка угроз безопасности для страны. Практически по всем направлениям их источником обозначена Россия и ее стремление отстаивать свои интересы.

Содержание бюллетеня разделено на сферы, откуда, как считают в украинской разведке, может исходить опасность. "Основным источником угроз европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и на протяжении ближайших лет будет оставаться выбранный руководством России курс на закрепление статуса глобального игрока и признания так называемых российских интересов", - говорится в документе.

Украинский портал "Страна" подсчитал, что название Россия в бюллетене упоминается 127 раз, а Москва - 29.