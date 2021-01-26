Украинская разведка в отчете обозначила Россию главным источником угрозы нацбезопасности
15:00 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки Украины опубликовала информационный бюллетень "Белая книга", в котором дана оценка угроз безопасности для страны. Практически по всем направлениям их источником обозначена Россия и ее стремление отстаивать свои интересы.
Содержание бюллетеня разделено на сферы, откуда, как считают в украинской разведке, может исходить опасность. "Основным источником угроз европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и на протяжении ближайших лет будет оставаться выбранный руководством России курс на закрепление статуса глобального игрока и признания так называемых российских интересов", - говорится в документе.
Украинский портал "Страна" подсчитал, что название Россия в бюллетене упоминается 127 раз, а Москва - 29.
НОВОСТИ
- 15:12 26.01.2021
- Иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от британского штамма - Попова
- 14:32 26.01.2021
- Власти не могут вести диалог с теми, кто нарушает закон на несогласованных акциях - Песков
- 14:12 26.01.2021
- В России заняты чуть более 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом
- 14:00 26.01.2021
- Собаки Байденов переехали в Белый дом
- 13:32 26.01.2021
- Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость ковидом
- 13:20 26.01.2021
- Госдума приняла поправки в Семейный кодекс о верховенстве "основ нравственности" над международным правом
- 13:05 26.01.2021
- Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету для малоимущих
- 13:00 26.01.2021
- Кремль считает некорректным разглашать имена бизнесменов, владеющих "дворцом" в Геленджике
- 12:32 26.01.2021
- Рахмон заявил, что в Таджикистане нет коронавируса
- 12:20 26.01.2021
- Украина не намерена возобновлять прямой импорт газа из РФ - премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать