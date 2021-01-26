Большинство украинцев считают неправильным направление, в котором движется их страна
15:32 26.01.2021 Источник: Интерфакс
Почти три четверти жителей Украины высказали мнение, что их страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
На вопрос: "Как вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или неправильном направлении?" 74,3% респондентов выбрали второй вариант. Считают, что дела движутся в правильном направлении 10%, 15,7% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.
Меньше всего респондентов верит в правильность курса на востоке страны (6,6%) и в Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильном развитии ситуации (82,6% и 90,7% соответственно). Наименьший процент тех, кто считает, что дела на Украине движутся в неправильном направлении, оказался на юге страны (63,6%), в правильности курса здесь уверены 15,7% респондентов.
Новости
- 16:44 26.01.2021
- Проект "Школа профессионального роста" для студентов-медиков будет продолжен
- 16:32 26.01.2021
- Уральские буддисты ответили на требование покинуть гору Качканар
- 16:12 26.01.2021
- Стоимость нефти Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года
- 16:00 26.01.2021
- Флорида предложила провести у себя летнюю Олимпиаду, если Токио откажется от нее
- 15:12 26.01.2021
- Иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от британского штамма - Попова
- 15:00 26.01.2021
- Украинская разведка в отчете обозначила Россию главным источником угрозы нацбезопасности
- 14:32 26.01.2021
- Власти не могут вести диалог с теми, кто нарушает закон на несогласованных акциях - Песков
- 14:12 26.01.2021
- В России заняты чуть более 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом
- 14:00 26.01.2021
- Собаки Байденов переехали в Белый дом
- 13:32 26.01.2021
- Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость ковидом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать