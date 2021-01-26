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НОВОСТИ

Европа может временно закрыть гражданам Японии возможность совершать необязательные поездки в ЕС

21:50 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС намерен исключить Японию из списка стран, граждане которых могут совершать необязательные поездки в страны Евросоюза. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Блумберг.

По его данным, такое решение связан с ростом числа заражений коронавирусом в Японии. Таким образом, в списке стран, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз, останутся только шесть государств: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

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