В Турции задержаны 12 боевиков ИГ, среди которых есть граждане РФ - МО республики
15:32 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы безопасности Турции задержали 12 боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), в числе которых были пять граждан России. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны Турции.
"31 декабря 2020 года были задержаны 12 человек, пытавшихся незаконно перебраться в нашу страну из Сирии, они были доставлены в районное отделение полиции [города] Рейханлы. Было установлено, что этими лицами оказались пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии, все они являются террористами ИГ", - утверждается в распространенном коммюнике.
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