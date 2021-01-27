НАСА: Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Роскосмоса по проекту освоения Луны
20:25 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты остаются открытыми для обсуждения с Россией вариантов сотрудничества в рамках реализации предлагаемой американской стороной программы возвращения человека на Луну. Об этом сообщили в среду корр. ТАСС в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), комментируя недавние утверждения в печати, которые касались упомянутой программы под названием Gateway ("Гейтуэй") и России.
"Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Роскосмоса в ответ на проект соглашения по Gateway со стороны НАСА. Однако мы остаемся открытыми для обсуждения концепций сотрудничества", - подчеркнули в американском космическом ведомстве. "Мы вместе с нашими партнерами за рубежом и в [американской] промышленности обеспечим в следующее десятилетие долгосрочное присутствие человека на Луне и около нее", - заявили в НАСА.
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