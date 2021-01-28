Рубль упадет вместе с долларом в случае краха последнего - эксперт
14:32 28.01.2021
Если гипотетически предположить одномоментный крах доллара ввиду резкого обвала его обменного курса, дефолта США или же неожиданной валютной или административной реформы в Америке, то курс валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, резко упадет вместе с долларом. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
"Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар", —отметила эксперт.
Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес).
О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
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