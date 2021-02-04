Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов

15:08

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске программы «Персональный помощник» для пациентов с онкологическими заболеваниями. «Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию, все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение. По сути дела больной оставался один на один со своими проблемами», - заявил Сергей Собянин, по словам которого, запуск системы персональных помощников изменит ситуацию. «Если больной хочет, к нему будет закрепляться персональный помощник с персональным телефонным номером, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи», - пояснил мэр Москвы.

По словам Собянина, в 2021 году в столице будет завершен ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи. «Несмотря на пандемию, мы об этом заявляли, и так, собственно, было сделано, помощь онкологическим больным не останавливалась ни на минуту, ни на один день, - отметил градоначальник. - Более того, объем стационарной помощи онкологическим больным благодаря той реформе, которую мы провели, увеличился более, чем на треть. Это огромные объемы, выполненные нашими медиками. Были созданы шесть онкологических центов с соответствующими мощными лабораториями, выстроена логистика вся оказания помощи больным. Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. Их создано сегодня восемь, они охватывают всю территорию Москвы».