0
0
87
НОВОСТИ

Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов

15:08 04.02.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске программы «Персональный помощник» для пациентов с онкологическими заболеваниями. «Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию, все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение. По сути дела больной оставался один на один со своими проблемами», - заявил Сергей Собянин, по словам которого, запуск системы персональных помощников изменит ситуацию. «Если больной хочет, к нему будет закрепляться персональный помощник с персональным телефонным номером, который будет постоянно вести этого человека по всем цепочкам оказания онкологической помощи», - пояснил мэр Москвы.

По словам Собянина, в 2021 году в столице будет завершен ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи. «Несмотря на пандемию, мы об этом заявляли, и так, собственно, было сделано, помощь онкологическим больным не останавливалась ни на минуту, ни на один день, - отметил градоначальник. - Более того, объем стационарной помощи онкологическим больным благодаря той реформе, которую мы провели, увеличился более, чем на треть. Это огромные объемы, выполненные нашими медиками. Были созданы шесть онкологических центов с соответствующими мощными лабораториями, выстроена логистика вся оказания помощи больным. Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. Их создано сегодня восемь, они охватывают всю территорию Москвы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 04.02.2021
Большинство граждан Молдавии выступают за присоединение страны к ЕС
0
59
15:12 04.02.2021
Никаких репрессий нет - Песков
0
108
15:00 04.02.2021
В мире уже 20 стран, где число заразившихся коронавирусом превышает 1 млн
0
122
14:32 04.02.2021
Путин не планирует встречаться с прибывающим в РФ главой дипломатии ЕС Боррелем - Песков
0
196
14:12 04.02.2021
Власти принимают меры для размещения задержанных на незаконных акциях - Песков
0
216
14:00 04.02.2021
Россия ежегодно теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии - СМИ
0
239
13:32 04.02.2021
Более 60% работодателей в РФ требуют носить маски на рабочем месте - исследование
0
214
13:20 04.02.2021
Идею отставки Зеленского поддерживает половина украинцев - опрос
0
238
13:05 04.02.2021
В России впервые зафиксированы попытки хакеров зашифровать данные пациентов медучреждений
0
266
13:00 04.02.2021
Вакцина "Спутник V" дозволена мусульманам - СМИ
0
284

Возврат к списку