Уровень доверия Путину опустился до 29% - «Левада-центр»

22:00 Источник: Эхо Москвы

В ходе опроса «Левада-центра» (признан в РФ иностранным агентом) выяснилось, что уровень доверия президенту Владимиру Путину опустился до 29%.

В период с августа по октябрь прошлого года он был около 34%. Как напоминают социологи, минимальное значение было зафиксировано в июле. Тогда о доверии Путину говорили 23% респондентов. Эхо Москвы