Уровень доверия Путину опустился до 29% - «Левада-центр»
22:00 04.02.2021 Источник: Эхо Москвы
В ходе опроса «Левада-центра» (признан в РФ иностранным агентом) выяснилось, что уровень доверия президенту Владимиру Путину опустился до 29%.
В период с августа по октябрь прошлого года он был около 34%. Как напоминают социологи, минимальное значение было зафиксировано в июле. Тогда о доверии Путину говорили 23% респондентов. Эхо Москвы
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