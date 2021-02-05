Ефремов этапирован в Москву для следственных действий по делу о лжесвидетельствовании
21:20 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер Михаил Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями с его стороны на суде. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Ефремов этапирован в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний на суде по делу о ДТП", - сказал собеседник агентства. По данным источника, он проходит по делу как свидетель.
Ранее УФСИН по Белгородской области сообщило, что 4 февраля Ефремова этапировали в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях.
Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.
Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он работает в швейном цехе.
НОВОСТИ
- 22:00 05.02.2021
- РПЦ может смягчить позицию по вопросу технологии ЭКО
- 20:40 05.02.2021
- "Британский" штамм выявлен в 71% случаев заражения коронавирусом в Словакии
- 20:00 05.02.2021
- Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,19% после 4,9% в декабре - Росстат
- 19:20 05.02.2021
- ЕС призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов
- 18:40 05.02.2021
- ОКР получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2022 года
- 18:00 05.02.2021
- РФ высылает троих сотрудников посольств Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях - МИД
- 17:32 05.02.2021
- Более 30% органов управления здравоохранением в РФ сменили руководителей в 2020 году
- 17:12 05.02.2021
- Большинство российских фирм сталкивались с утечками информации - исследование
- 17:00 05.02.2021
- Коронавирусная инфекция в России отступает, заявил Мурашко
- 16:32 05.02.2021
- В Венгрии анонсировали начало массовой вакцинации «Спутником V»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать