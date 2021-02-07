У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3
11:10 07.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, эпицентр располагался в 217 км к северу от города Маданг, где проживают около 27 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
НОВОСТИ
- 12:20 07.02.2021
- К концу следующей недели "Спутник V" может быть зарегистрирован в 25 странах - глава РФПИ
- 11:20 07.02.2021
- В Афганистан из Индии доставлена первая партия вакцины от коронавируса - СМИ
- 10:40 07.02.2021
- В $519 млн обошлись казне США высказывания Трампа о выборах и беспорядки 6 января - СМИ
- 10:30 07.02.2021
- Из-за пандемии на Аляске изменили формат традиционной гонки на собачьих упряжках
- 09:40 07.02.2021
- Крупная сеть магазинов в США готова платить сотрудникам по 100$ за вакцинацию от COVID - СМИ
- 09:30 07.02.2021
- В случае их допуска российской вакцины в ЕС, Австрия готова наладить производство - Курц
- 09:20 07.02.2021
- Из-за непогоды подразделения МЧС РФ переведены на усиленный режим работы
- 20:40 06.02.2021
- Началась укладка труб "Северного потока - 2" в водах Дании
- 19:00 06.02.2021
- Фадеев: Надо будет проводить разбор: зачем полиция задерживает людей, не причастных ни к каким акциям?
- 18:30 06.02.2021
- В СПЧ готовы провести юридическую экспертизу по случаю вероятного отравления Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать