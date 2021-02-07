У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,3

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейсмологи в воскресенье зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.



По ее данным, эпицентр располагался в 217 км к северу от города Маданг, где проживают около 27 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.



Сообщения об угрозе цунами не поступали.



