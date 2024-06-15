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НОВОСТИ

Послы ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против РФ из-за позиции Германии

22:40 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран Евросоюза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.

По их данным, Берлин хочет ясности в том, что касается наложения ответственности на европейские компании за нарушение антироссийских санкций.

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