Послы ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против РФ из-за позиции Германии
22:40 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянные представители 27 стран Евросоюза не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.
По их данным, Берлин хочет ясности в том, что касается наложения ответственности на европейские компании за нарушение антироссийских санкций.
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